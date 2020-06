Savona. La Fase 3 post lockdown regala una bella notizia per bambini e ragazzi: il ritorno degli attesi luna park estivi nelle diverse località del savonese. Sia pur con qualche ritardo e limitazione rispetto agli anni scorsi, a seguito delle misure e delle disposizioni anti-Covid, le giostre torneranno ad animare le serate dell’estate.

Il via libera per i luna park è stabilito dall’ordinanza regionale del 26 maggio scorso, successivamente sono state stabilite le location per le attrazioni ammesse in graduatoria, con i sindaci chiamati a disciplinare gli accessi attraverso specifiche ordinanze comunali.

Sono previste per tutte le attrazioni limitazioni per consentire il distanziamento fisico e regole nel rispetto della sicurezza sanitaria prevista: obbligo di mascherina per tutti.

Il primo ad aprire i battenti è stato uno dei maggiori luna park del savonese, ovvero quello di Spotorno, aperto da sabato 13 giugno: “Sono state prese tutte le misure necessarie per farvi divertire in tutta sicurezza. Mi raccomando non dimenticate la mascherina…” si legge nella pagina Facebook.

Ad Andora si partirà il prossimo 26 giugno, in via Vespucci, nella zona della Marina andorese: anche in questo caso dovranno essere rispettate le normative anti-Covid.

A Savona, invece, si partirà sabato 4 luglio al Prolungamento, con il luna park che resterà operativo fino a domenica 23 agosto.

Anche Loano è pronta ad ospitare le tradizionali giostre estive nella consueta location di via Alba. A giorni sarà ufficializzata la data di apertura: sono in corso le procedure di autorizzazione.

Stesso discorso anche per il luna park di Pietra Ligure, nell’area parcheggio del centro sportivo comunale “De Vincenzi”: secondo quanto appreso le giostre potrebbero arrivare ai primi di luglio e per la metà del mese aprire i battenti, anche in considerazione dei lavori in atto per il rifacimento del manto erboso del campo da calcio varato dall’amministrazione comunale.

A Carcare, invece, il tradizionale luna park in via Caravadossi, previsto per la ricorrenza di San Giovanni, era stato annullato dall’amministrazione comunale a seguito della situazione Covid.

E spazio anche ai Gonfiabili, piacevole e amata attrazione per i più piccoli: a Borgio Verezzi non dovrebbe mancare anche nell’estate 2020 “Borgiolandia”. Si stanno definendo gli ultimi dettagli operativi per la location e l’apertura, con relativi aspetti gestionali e di sicurezza sanitaria.

Altri gonfiabili, tappeti elastici e mini-giostre per bambini presenti nelle località turistiche sono pronte ad arrivare e ad aprire.