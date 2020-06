Servizi Ambientali, accordo tra società e sindacati: rinnovati fino a fine settembre i contratti di 25 interinali

Borghetto Santo Spirito/Savona. Resteranno ai loro posti fino al 30 settembre i 25 dipendenti interinali di Servizi Ambientali il cui contratto di lavoro sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno.

Questa mattina presso la sede di Unione Industriali, infatti, l’amministratore delegato della società a partecipazione pubblica Vittorio Savona ha siglato con i delegati sindacali di Cgil e Cisl un accordo che prevede la proroga dei contratti per ulteriori tre mesi.

I dipendenti interessati, come detto, sono 25 in tutto, suddivisi tra addetti al settore tecnico ed amministrativi.

Nel mese di luglio, poi, prenderà il via l’iter concorsuale che a ottobre porterà all’assunzione a tempo determinato di 26 persone da inquadrare nelle medesime posizioni, delle quali due saranno di stanza presso APS, il Gestore dell’Ambito Idrico con sede a Savona.

Nel frattempo, come sottolinea l’Ad Vittorio Savona, con questo accordo “abbiamo evitato che a fine mese 25 persone e quindi 25 famiglie si ritrovassero senza stipendio. Evitare questo rischio era il nostro obiettivo primario. In piena sintonia con i sindacati, dunque, abbiamo lavorato per conciliare tutte le posizioni e raggiungere questo importante risultato”.

Nei mesi scorsi la questione del rinnovo dei contratti aveva portato i rappresentanti sindacali a proclamare uno sciopero dei lavoratori.