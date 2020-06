Scritta razzista ad Albenga, la Gradinata Sud si dissocia: “Siamo estranei, vogliono diffamarci”

Albenga. Ad Albenga, nei giorni scorsi, è comparsa una scritta riportante un esplicito messaggio razzista, nelle parole e nella simbologia.

Ad accompagnare la becera scritta, è stata riportata la firma della Gradinata Sud Albenga. Il gruppo organizzato degli ultras bianconeri, però, non appena venuto a conoscenza dell’accaduto, ne ha prontamente preso le distanze.

I sostenitori dell’Albenga Calcio, per rendere nota la propria estraneità dal gesto, hanno diffuso un comunicato che riportiamo.

“I ragazzi della GSA si dissociano con quanto apparso sopra un muro nella città e con il contenuto del messaggio, che non rappresenta i valori e gli ideali della tifoseria ingauna.

Noi siamo estranei e siamo pronti a tutelarci verso chi diffama e infanga il nome degli ultras Albenga con scritte che nulla c’entrano con il mondo ultras.

Ricordiamo come abbiamo avuto in gradinata tanti ragazzi di colore, come il compianto Isma, e pertanto rispediamo al mittente tutte le accuse false e vili mosse da chi vuole rovinarci e se servirà siamo pronti a difenderci nelle sedi opportune.

Da ora per qualsiasi altra evenienza o dichiarazione i nostri avvocati sono a disposizione degli organi di stampa. Avanti GSA”.