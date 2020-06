Scontro auto-bici a Varigotti: interventi in corso

Varigotti. Si è verificato in tarda mattinata, pochi minuti dopo le 11.30 un incidente stradale a Varigotti. A essere coinvolti due veicoli, un’autovettura e una bicicletta.

Sul posto per prestare le prime cure l’automedica e la Croce Bianca di Finale Ligure.

Lo scontro si è verificato lungo la Strada degli Ulivi, ma fortunatamente entrambi i conducenti dei veicoli non sono in pericolo di vita. Le ferite riportate hanno comportato il trasferimento in codice giallo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto si stanno effettuando i rilevamenti per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente stradale.