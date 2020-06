Sci, la stagione sportiva della squadra Children parte da Celle Ligure

Celle Ligure. Con il raduno dedicato all’atletica leggera di sabato scorso, è partita ufficialmente la stagione 2020/2021 della squadra Children e degli aggregati del Comitato Fisi Liguria.

Tredici atleti tra ragazzi e allievi di sei sci club liguri hanno partecipato al primo raduno atletico indetto dalla Fisi Liguria presso il Centro Sportivo Comunale di Celle Ligure.

Ecco i convocati: Giacomo Balbo, Marco Badino, Federico Bottinelli, Sofia Ciman, Umberto Conti, Federico Fossati, Umberto Librici, Veronica Marenco, Carlo Maria Migone, Laila Petrini, Lucrezia Quaglia, Matteo Russi, Eleonora Taddei, Francesco Trosso, Tommaso Vacca, Caterina Valentini.

L’incontro è stato diretto dal direttore tecnico Max Novena, coadiuvato per l’occasione dal preparatore Simone Anselmo, ed è servito per testare la preparazione dei ragazzi, attraverso esercizi e test, in vista del prossimo stage di allenamento sulla neve, previsto dal 3 al 9 luglio a Les Deux Alpes, in Francia.