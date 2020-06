Ceriale. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito in modo grave questa mattina in un incidente stradale avvenuto qualche minuto prima delle 9 sull’Aurelia a Ceriale.

L’uomo viaggiava in sella ad una moto Guzzi in direzione Ceriale quando, per cause ancora a chiarire, si è schiantato contro la fiancata di un Nissan Qashqai. Secondo le primissime ricostruzioni (ancora da verificare) la vettura, che lo precedeva, avrebbe iniziato una svolta e sarebbe stata centrata dalla moto nella parte posteriore sinistra. Un impatto molto violento non tanto per le velocità dei mezzi quanto perché avvenuto in modo improvviso: il centauro dopo aver colpito l’auto è volato sopra la vettura cadendo a terra dall’altra parte.

Nell’impatto l’uomo ha riportato un trauma al bacino e un trauma cranico importante. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.