Schiacciata da un camioncino mentre prende il sole in spiaggia, ora è grave

Varazze. Schiacciata da un camioncino mentre era sdraiata sulla spiaggia. E’ quanto accaduto lo scorso 5 giugno a Varazze a una turista di Ivrea, Gabriella Arzenton, 59 anni, che ora si trova in gravi condizioni all’ospedale San Paolo di Savona.

La donna era arrivata nella cittadina del levante savonese il giorno prima, in vacanza con i nipoti. Al momento dell’incidente si trovava nella spiaggia libera accanto ai bagni Lido Milano. A schiacciarla è stato un camioncino: il mezzo, utilizzato di gestori dello stabilimento, in quel momento era parcheggiato su una rampa e per ragioni ancora da chiarire, forse un guasto al freno a mano, si è mosso prendendo velocità e travolgendola.

Subito soccorsa dai militi della Croce Rossa di Varazze, è stata portata al San Paolo in codice giallo. Nelle ore successive però le sue condizioni si sono aggravate e la donna è andata in coma. Ha già subito tre interventi chirurgici ma finora non ci sono stati miglioramenti. Ora si trova nel reparto di Rianimazione.

Sull’accaduto indaga la Procura, con l’obiettivo di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Il pm ha temporaneamente sospeso la patente al titolare dei bagni marini che stava utilizzando il mezzo: l’ipotesi di accusa è di lesioni gravissime.