Savona, spiagge accessibili per i disabili: la proposta della consigliere Saccone va in Regione

Savona. Verrà presentata in Regione dal consigliere regionale Matteo Rosso la proposta bonus avanzata dalla consigliera comunale Simona Saccone per le spiagge dedicate alle carrozzine da mare per gli stabilimenti balneari.

Questa proposta permetterebbe così a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione autonoma di accedere a qualunque stabilimento balneare.

“Stando sempre a contatto con i cittadini e ascoltando i loro problemi ho raccolto la tristezza di alcune mamme di bambini e ragazzi portatori di handicap che avrebbero avuto piacere di passare l’estate al mare con la propria famiglia” spiega Saccone.

“Bisogna abbattere le barriere architettoniche e permettere a tutti i cittadini di poter condurre una vita senza limiti. La Liguria deve diventare la meta turistica per tutti” conclude il consigliere comunale savonese.