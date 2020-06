Savona, riapre al pubblico il museo “All About Apple”

Savona. Dopo più di tre mesi di chiusura forzata l’All About Apple Museum di Savona riapre al pubblico a partire da domani (sabato 6 giugno).

“In queste settimane, – hanno spiegato dal museo, – lo staff è stato impegnato per ridisegnare i percorsi di visita all’interno del museo, sanificare i locali e predisporre i necessari dispositivi di protezione. Per garantire un’esperienza di visita totalmente sicura e vivere in tranquillità i momenti all’interno del museo, è stato realizzato un sistema di prenotazione online per gestire al meglio l’afflusso dei visitatori”.

“Inoltre chi sceglierà la visita guidata potrà vivere un’esperienza unica: il museo sarà aperto solo per voi e sarete accompagnati in totale sicurezza da un membro dello staff. Vi aspettiamo al museo perché la nostra vita possa ripartire anche dalla cultura”.

Per festeggiare la riapertura, domani il museo sarà aperto dalle 14.30 alle 17.30, con ingresso a offerta libera senza necessità di prenotazione online. Da sabato 13 giugno, poi, il museo sarà aperto il sabato (9.30-12.30/14.30-17.30) e la domenica (9.30-12.30) ma sarà necessaria la prenotazione online che si potrà fare in meno di un minuto dal sito www.allaboutapple.com.