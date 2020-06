Savona, Partito Comunista: “Il Comune aiuti le Officine Solimano a sopravvivere, la cultura non deve morire”

Savona. Officine Solimano a rischio sopravvivenza a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19. Lo sostiene il Partito Comunista di Savona che, il giorno dopo aver sollevato il problema con un post su Facebook, ha inviato un comunicato stampa ufficiale per chiedere al Comune di intervenire.

“Dopo il lockdown – recita il testo – le iniziative culturali di Savona sono ripartite faticosamente, in osservanza alle normative anticontagio che, pur se necessarie, limitano fortemente l’attività delle associazioni culturali, col rischio concreto di mettere a repentaglio la loro stessa sopravvivenza. È il caso delle associazioni cinema NuovoFilmstudio Lab, del Raindogs House Savona e della compagnia teatrale I Cattivi Maestri, riunite nel consorzio Officine Solimano che rappresenta uno dei pochissimi presidi culturali di Savona, l’unico in grado di garantire un’offerta che comprenda cinema, musica e teatro”.

“Officine Solimano ha da poco ripreso l’attività, ma potrebbe avere serie difficoltà ad andare avanti in una situazione di spazi ridotti dal distanziamento anti Covid-19 – sostiene il Partito Comunista – È dunque necessario e urgente trovare adeguate soluzioni, che possano assicurare ai cittadini un’offerta culturale qualitativamente elevata, ma anche evitare la morte civile e sociale della città”.

Per questo, la sezione Pietro Secchia del Partito Comunista di Savona chiede al sindaco Ilaria Caprioglio e all’amministrazione comunale “di mettere gratuitamente a disposizione spazi pubblici per eventi e spettacoli e di trovare accordi economicamente sostenibili con Siae per garantire, in questo periodo di crisi devastante, la sopravvivenza di Officine Solimano e dei suoi lavoratori e volontari, che da anni portano avanti progetti di livello”.

“La Savona in cui vogliamo vivere si fonda sul lavoro, la socialità e la cultura – concludono – Non abbiamo intenzione di vedere la nostra città trasformarsi in un unico e vuoto centro commerciale”.

Una tesi però che il presidente del Consorzio Officine Solimano, Gianluca Nasuti, integra con una rassicurazione: “Ringrazio il Partito Comunista per l’attenzione – spiega – fortunatamente al momento la nostra sopravvivenza non è a rischio. Ovviamente la realtà dei fatti è complessa, e nei prossimi mesi dovremo capire come adeguarci. Ogni aiuto sarà ben accetto”.