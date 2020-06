Savona, Lega: “Il PD ha coraggio a fare retorica su problemi creati dalla sua stessa politica”

Savona. “Il Pd savonese ha veramente un grande coraggio! Fa retorica e facile propaganda su problemi che loro stessi hanno contribuito a creare, molto prima del coronavirus”.

A dichiararlo sono i membri della Lega – Salvini di Savona, che continuano: “L’aver mal amministrato in passato la nostra città, accumulando milioni di debiti e dilapidando per anni le risorse comunali in modo scellerato rende credibili oggi i rappresentanti del Partito Democratico locale quando ‘sparano sentenze’, autoproclamandosi ‘paladini’ dei savonesi in difficoltà?”.

“L’amministrazione, nonostante gli enormi sacrifici già chiesti a tutta la cittadinanza per cercare di recuperare una situazione disperata, è ancora purtroppo in pre-dissesto economico – continuano dalla Lega – A questo si aggiunge la vergognosa mancanza di aiuto concreto, per l’emergenza Covid, da parte del governo, di cui proprio lo stesso Pd fa parte”.

“Lavoratori e aziende che aspettano la cassa integrazione da tre mesi, ulteriori indebitamenti con le banche spacciati per soluzioni, decreti e nuove norme che vanno a complicare ancor più la nostra già labirintica burocrazia. Sono queste le credenziali del Partito Democratico? Forse un pochino di spudoratezza in meno farebbe bene!” attaccano.

“La Lega – Salvini premier a Savona, come anche recentemente dichiarato da tutti i suoi esponenti, si farà garante affinché ogni possibile risorsa a disposizione venga al più presto utilizzata per aiutare le fasce maggiormente colpite da questa crisi e oggi più vulnerabili” concludono.