Savona. A partire da martedì 9 giugno si può tornare a pranzare presso la Trattoria del Mutuo Soccorso di via San Lorenzo a Savona, un’occasione sociale per consumare un pasto in compagnia e contribuire alla raccolta dei pasti gratuiti e sospesi in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Savona.

Si potrà pranzare ogni martedì e giovedì dalle 12 alle 14 e contribuire al “pasto sospeso” aggiungendo qualcosa in più rispetto all’offerta minima stabilita nella somma di 5 euro.

Al progetto di Arcisolidarietà, Sms Generale, Arci Savona e Arcimedia, da ottobre a dicembre del 2018 hanno aderito tantissimi “avventori solidali” che hanno donato più di 200 pasti sospesi, pasti che sono stati somministrati in larga parte, anche se non completamente, a causa della chiusura forzata nel mese di gennaio, per i lavori di messa in sicurezza e ripristino dei locali esterni alla cucina, impraticabili per il crollo del cornicione soprastante.

Per prenotare o chiedere informazioni è necessario chiamare il numero 019 827531.