Savona, la giunta Caprioglio: “No ai depositi di prodotti petroliferi nel bacino portuale”

Savona. No ai depositi di prodotti petroliferi nel bacino portuale di Savona. Lo ha ribadito oggi la giunta comunale di Savona, chiamata a valutare l’istanza presentata dalla società Depositi Costieri Savona spa per “l’ottenimento dell’autorizzazione alla variazione di oltre il 30% (da 20540mc a 26370 mc) della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio del deposito sito in Savona, Molo delle Casse”.

La giunta, valutata l’informativa e le relazioni predisposte dagli uffici competenti, ha preso atto che l’intervento non ha alcuna relazione con la ben nota “questione bitume” e che l’istanza non riguarda prodotti aventi componente petrolifera; tuttavia, ha comunque voluto confermare e ribadire il pronunciamento numero 412 del 2015, ribadendo la “non conformità di qualunque stoccaggio, o deposito, di prodotti petroliferi nel bacino portuale di Savona”.

“L’amministrazione mantiene pertanto gli impegni assunti in campagna elettorale e soprattutto dimostra di volere coniugare il corretto equilibrio tra le esigenze ambientali, quelle turistiche, occupazionali ed economiche della città, con le richieste degli operatori del nostro porto”.