Savona, la Banda Forzano piange la scomparsa di Pierluigi Previ

Savona. Si è spento all’età di 85 anni Pierluigi Previ, figura storica all’interno del complesso bandistico “A. Forzano”.

Ricordano dalla banda: “Previ negli anni in cui ha fatto parte del complesso bandistico savonese si è sempre adoperato per portare avanti la passione per la banda e per la musica, che lui aveva così tanto a cuore. E cercava con un’amabile sincerità e pacatezza di far conoscere ai nuovi allievi l’ambiente in cui lui ha da sempre vissuto e al quale ha dato molto. E’ stato, infatti, fin dai primi anni trombettista, successivamente instancabile tesoriere e ‘factotum’ della banda, qualità che lo hanno portato a ricevere la carica di presidente onorario”.

La scomparsa di questa figura iconica verrà lungamente pianta dalla banda: “Non solo per la sua esemplare umanità e compassione, ma soprattutto per il patrimonio storico e culturale che si porta dietro. Previ rappresentava uno spartiacque fra due società sostanzialmente diverse, una moderna più frenetica, dedita all’utile, e una più tradizionale. La banda, tuttavia, rappresenta il punto di raccordo e unione fra queste culture diverse, poiché la musica pur cambiando leggermente nel tempo, rappresenta una delle colonne portanti della società e della cultura. La banda terrà vivo il suo ricordo portando avanti i suoi precetti e valori”.

La salma verrà tumulata nel cimitero di Borgotaro e indosserà la divisa della banda “che ha da sempre accompagnato la sua vita ed ancora l’accompagnerà”.