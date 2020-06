Savona. “Pane dei Pellegrini, Pane dei Figli” è il titolo che la Diocesi di Savona – Noli ha voluto dare alla festa del Corpus Domini di quest’anno. Una festa che, causa l’emergenza sanitaria ancora in corso, sarà caratterizzata da una veglia un po’ particolare.

L’Ufficio diocesano della Pastorale giovanile invita infatti domenica 14 giugno dalle 21 alle 23:30 nella Chiesa San Raffaele al Porto, in Darsena, per una preghiera prolungata in presenza del Santissimo Sacramento.

“Purtroppo la chiesa può ospitare fino a 30 persone, quindi saremo in pochi ‘dal vivo’ – spiega il responsabile dell’ufficio diocesano don Andrea Camoirano – potrete comunque pregare con noi a distanza scaricando online il libretto della Veglia.

La preghiera sarà introdotta dal vescovo Calogero Marino e potrà essere seguita anche da casa tramite il collegamento al canale YouTube della Diocesi. “Rimaniamo in comunione di preghiera, vicini e lontani, in cammino verso l’unità che ci dona l’Eucaristia!”, conclude il sacerdote.