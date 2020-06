Savona, il sindaco dispone la riapertura di alcune aree giochi per bimbi

Savona. Il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, ha messo oggi un’ordinanza con la quale viene disposta l’apertura (a partire da sabato 27 giugno) di alcune aree giochi per bambini, presenti nel territorio cittadino.

L’apertura è prevista per i seguenti parchi e giardini: Prolungamento, piazza del Popolo, giardini di Zinola, giardini di San Michele, piazza delle Nazioni, via Verdi, piazza Bologna, via Trincee, via Bruzzone e Darsena.

Il sindaco precisa: “In vista dell’apertura di sabato, nelle giornate di giovedì e venerdì, verrà effettuata una pulizia straordinaria dei giochi, mediante lavaggio a pressione, con successiva sanificazione ripetuta settimanalmente, durante il mese di luglio, con disinfettanti virucidi a basso impatto ambientale. Previsto anche il posizionamento di apposita cartellonistica informativa”.

La fruizione delle aree giochi potrà avvenire “nel rigoroso rispettoso del distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone presenti nell’area, nonché a condizione di un utilizzo responsabile e dell’ uso della mascherina per i minori di 6 anni di età, sotto l’esclusiva responsabilità del genitore o dell’adulto accompagnatore”.

Il divieto di accesso, fino a nuove disposizioni, verrà applicato alle aree giochi presenti nel territorio cittadino e non comprese nell’elenco di cui sopra.