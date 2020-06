Savona, femmina di falco cuculo soccorsa dai volontari di Enpa

Savona. Il tempo variabile e gli acquazzoni dei giorni scorsi hanno mandato in difficoltà una femmina di falco cuculo, che è stata soccorsa, inzuppata e debolissima, in corso Ricci a Savona dai volontari della Protezione Animali savonese.

“Si tratta di un uccello predatore che si ciba di grossi insetti, relativamente raro ed in transito sulla Liguria durante la lunga migrazione da e per l’Africa; il soggetto è stato asciugato e rifocillato e sottoposto alle cure ed analisi necessarie; se riuscirà a sopravvivere darà poi rimesso in libertà”.

Spiegano da Enpa: “Con la buona stagione, la schiusura delle uova e la crescita dei piccoli volatili nati, cresce di giorno in giorno il numero di animali selvatici in difficoltà segnalati in tutta la provincia; anche quest’anno, come sempre, verranno soccorsi e curati dall’Enpa, che attende impaziente che la Regine Liguria (presidente Toti) e l’assessore all’agricoltura (Stefano Mai) diano concrete risposte ai solleciti dell’associazione ed organizzino, con personale e risorse pubblici o privati convenzionati adeguati, il soccorso e la cura dei selvatici feriti ed in difficoltà, seria emergenza faunistica da almeno 25 anni”.