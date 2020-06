Savona. Notte e serata a dir poco movimentata a Savona nella zona della Darserna, al centro dei controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle regole anti-Covid.

Si è verificata infatti una doppia rissa tra gruppi di giovani, avvenute per cause ancora in via di accertamento.

Foto 2 di 2



La prima intorno alla mezzanotte, con l’intervento della polizia che ha portato in Questura alcuni giovani, tra i quali qualcuno ha riportato contusioni a seguito di una collutazione bloccata dagli agenti.

La seconda rissa avvenuta poco dopo l’1.00, ovvero all’orario di chiusura dei locali della movida secondo le regole stabilite. In questo sono intervenuto i carabinieri, con una persona rimasta ferita. la posizione dei protagonisti della zuffa è ancora al vaglio dei militari.

In entrambi i casi sul posto hanno operato ambulanze della pubblica assistenza savonese e 118. La Darsena, secondo le disposizioni vigenti, ha accessi contingentati e c’è la presenza della steward per evitare possibili assembramenti.