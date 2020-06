AGG. ore 8 – Al momento il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Per le auto è stata istituita l’uscita obbligatoria a Savona ed Albisola: le vetture devono attraversare la città e rientrare sulla A10 al casello successivo. I mezzi pesanti che viaggiano verso Genova, invece, vengono dirottati sulla A6.

Savona. Sull’autostrada A10 Genova – Savona il traffico è bloccato tra Albisola e la complanare di Savona in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in fiamme al Km 40. Si tratta del viadotto sopra via Padova.

Diversi testimoni hanno riferito di aver sentito dei forti rumori (qualcuno ha parlato di vere e proprie esplosioni). Il camion è completamente avvolto dalle fiamme.

Sul luogo dell’evento sono presenti la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Nel momento in cui scriviamo (ore 7.35) si registrano 5 Km di coda in direzione di Savona e 4 Km in direzione di Genova.

(video di Silvano Molinas)