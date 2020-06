Savona Fbc, Bruno (Europa Verde) contro Scaramuzza: “Fiducioso dinanzi a dirigenza dimissionaria”

Savona. “In queste ore i savonesi si sentiranno particolarmente felici di aver affidato le sorti della città ed in particolare turismo, sport, manifestazioni, varie ed eventuali, catena di chiusura del cancello di Palazzo Santa Chiara all’assessore ” ottimista per natura” (così si è definito sui quotidiani locali) Scaramuzza.

Noi di Europa Verde già tanto tempo fa avevamo posto una fatidica domanda come tanti savonesi ma chi c’è dietro il Savona Calcio?”. Così, in una nota, l’esponente savonese di Europa Verde Liguria Danilo Bruno.

“L’allora Presidente rispose che tutto si svolgeva nella ‘tranquillità e trasparenza’ – spiega – poi costui se ne andò e si trascinarono vicende di dimissioni e fasi piuttosto convulse di questioni finanziarie con il Comune e non solo. Oggi l'”ottimista per natura” Scaramuzza dinanzi ad una dirigenza savonese nuovamente dimissionaria dichiara di essere fiducioso e che comunque il Savona Calcio è una società privata”.

“All”ottimista per natura’ vorremmo chiedere – continua Bruno – le pendenze finanziarie con il comune sono state definite tutte? Il Savona Calcio è sicuramente una società privata ma non pensa che un minimo di chiarezza su chi forse verrà a gestirlo sarebbe doverosa visto che comunque occuperà spazi comunali (stadio Bacigalupo in primis) e comunque la società è espressione del patrimonio culturale cittadino?”.

“Noi crediamo che non basti essere ‘ottimisti per natura’ perche’ la Giunta attuale che ha governato così male la città, deve in un sforzo di buon senso capire a chi vengono affidati beni pubblici e i giovani savonesi,che si dedicano alla pratica calcistica” conclude.