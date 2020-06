Sanità, il 22 giugno riapre il Centro Unificato di Prenotazioni: ecco come prenotare le visite

Liguria. A partire dal 22 giugno riprenderà l’attività di specialistica ambulatoriale, dei centri prelievo e la relativa prenotazione a mezzo Cup, per tutte le classi di priorità. Anche in Asl2 sarà possibile prenotare nuovamente esami e visite ambulatoriali. Tutti i cittadini iscritti al servizio sanitario nazionale che hanno la relativa richiesta del medico possono richiedere le visite e gli esami specialistici necessari.

Per minimizzare e ridurre la diffusione del virus Sars-Cov2, saranno adottate tutte le misure generali di prevenzione e ridefiniti i processi organizzativi e assistenziali, gli spazi e l’articolazione delle diverse strutture sanitarie.

Per la prenotazione i canali disponibili saranno: call center (800 098 543, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18), studi dei medici di medicina generale e farmacie; gli sportelli Cup territoriali saranno aperti al pubblico solo qualora le caratteristiche logistiche e la gestione dei flussi di utenti consentano l’osservanza di tutte le misure previste per la prevenzione del contagio. Sabato 27 giugno, il call center Cup (800 098 543) sarà aperto in modalità straordinaria dalle 8 alle 13. Resta sospeso l’accesso diretto alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, compreso l’accesso ai centri prelievo che avverrà solo su prenotazione.

Ad oggi le Aziende hanno già recuperato una buona parte delle prestazioni sospese causa Covid, si tratta di quelle con priorità D (entro 30 giorni per le visite, 30 per gli esami strumentali) e P (entro 90 giorni o secondo le indicazioni del medico).

Le prestazioni indifferibili, ovvero quelle con classe di priorità U (urgente), laddove gestite tramite Cup regionale) e quelle con priorità B (breve, entro 10 giorni) potranno essere nuovamente prenotate direttamente dal cittadino attraverso il Cup: per il momento, i medici di medicina generale manterranno la possibilità di prenotare direttamente queste prestazioni, come previsto durante la fase emergenziale Covid.

L’apertura del Cup sarà graduale, si prevede un ritorno a un regime erogativo “normale” entro il mese di settembre: “I servizi sanitari e le attività ambulatoriali riprenderanno progressivamente e in totale sicurezza su tutto il territorio regionale – sottolinea la vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Sonia Viale – Molti cittadini, richiamati dalle strutture sanitarie per riprogrammare le prestazioni sospese durante l’emergenza Covid, in molti casi, non si presentano alle visite e non disdicono l’appuntamento: ricordo – continua Sonia Viale- che le attività sanitarie e amministrative sono state riorganizzate nel massimo rispetto delle misure di prevenzione e protezione di tutti i soggetti coinvolti, personale e utenti. Comprendo che l’emergenza sanitaria possa destare ancora qualche preoccupazione ma rinnovo l’invito a disdire l’appuntamento qualora impossibilitati a presentarsi, per lasciare il posto a coloro che ne hanno necessità”.

Nella programmazione dell’attività ambulatoriale saranno privilegiate, ove possibile, le modalità di erogazione delle visite a distanza (mediante telefono, videochiamata, videoconferenza ecc.), specialmente per quanto attiene le visite di controllo, l’aggiornamento dei piani terapeutici, il follow-up ecc. Per l’attività di pagamento del ticket sarà privilegiato l’utilizzo dei servizi di riscossione on line o automatica, presidiando i luoghi in cui avvengono le operazioni in modo da evitare situazioni di assembramento.

I piani terapeutici, compresi quelli rilasciati a pazienti affetti da malattie rare, saranno prorogati fino al 31 agosto 2020. Nel caso in cui il paziente presenti un peggioramento della malattia o un’intolleranza al trattamento, l’estensione di validità non potrà essere automatica ma dovrà essere contattato lo specialista del centro di riferimento.

Si invitano i cittadini a consultare i siti internet delle aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria per tutte le informazioni relative alla riapertura dell’attività specialistica ambulatoriale.

Per quanto riguarda Asl2, restano temporaneamente sospese le prenotazioni presso gli sportelli polifunzionali al momento attivi solo per le funzioni di pagamento ticket e operazioni di anagrafe sanitaria. L’Azienda suggerisce di privilegiare la modalità di prenotazione tramite call center regionale.

Da lunedì 22 sarà possibile prenotare visite per le seguenti specialità: cardiologia, neurologia, fisiatria, otorino, dermatologia, chirurgia, urologia, ortopedia, reumatologia, allergologia. Disponibili anche esami di laboratorio (prelievi) ed alcune indagini radiologiche come ad esempio le ecografie e le rx tradizionali. L’elenco dettagliato prestazioni prenotabili e la data di inizio è pubblicato sul sito di Asl2 alla pagina: “Prenotazioni e Ticket”. Per eventuali criticità e segnalazioni, sarà possibile contattare il numero dedicato: numero verde aziendale 800 18 34 22 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

“In questa prima fase la disponibilità in agenda di visite ed esami ambulatoriali sarà limitata perché dobbiamo rispettare le prescrizioni vigenti che prevedono controlli all’ingresso, igienizzazione delle strumentazioni e dei locali e limite sul numero di persone presenti in ambienti chiusi – affermano dalla direzione – Si continuerà a monitorare il trend epidemiologico e, se le condizioni sia sanitarie che organizzative lo consentiranno, sarà possibile incrementare progressivamente il numero e le tipologie delle prestazioni da inserire in agenda e da mettere a disposizione dei cittadini. “

“Per assicurare un accesso in sicurezza ai cittadini sia in ospedale che nelle sedi territoriali la nostra Asl ha messo in atto un notevole sforzo organizzativo che impegna tutto il personale, al fine di riuscire a gestire nel migliore dei modi anche questa fase.

“L’obiettivo è sicuramente quello di ripristinare il prima possibile il sistema di prenotazione nella sua completezza, ma la ripresa è necessariamente graduale – ribadiscono dalla direzione – Contiamo molto sulla collaborazione dei cittadini, dei medici di famiglia e degli specialisti in questo delicato momento di transizione; da parte nostra faremo tutti gli sforzi possibili sia per esaudire le nuove richieste che per recuperare tutte le prenotazioni sospese a causa dell’emergenza coronavirus ed ancora necessarie”.