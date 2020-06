San Giovanni Battista, le celebrazioni nella diocesi di Savona-Noli

Provincia. Nonostante il difficile momento e pur con tutte le necessarie prescrizioni e restrizioni, Vado celebrerà la festa di san Giovanni, patrono della parrocchia e della città.

Domani, martedì 23 giugno, alle 18, messa della vigilia mentre mercoledì 24 messa alle 10 e quindi celebrazione solenne alle 18 presieduta dal vescovo di Savona-Noli Calogero Marino (se il tempo lo consentirà sarà all’aperto anziché in chiesa).

“A motivo del Covid-19, ovviamente, la solennità verrà commemorata con le necessarie precauzioni stabilite dal protocollo condiviso da Cei e Governo e non ci saranno la processione, né il consueto concerto, né i fuochi d’artificio – spiega a ‘Il Letimbro’ il parroco don Giulio Grosso – stiamo vivendo da mesi un periodo difficile, preoccupati per la salute nostra e delle nostre famiglie, ma anche per quella delle popolazioni del mondo intero. In questo tempo sospeso in cui si sono sperimentati l’isolamento, la chiusura e, per molti, la solitudine, l’immagine del deserto, vissuta da Giovanni il Battista, ci è quanto mai vicina”.

A Stella san Giovanni mercoledì 24 giugno alle 11.30, si ricorda il Battista semplicemente con una messa nella parrocchia guidata da don Mario Florentino. Per le restrizioni legate alle norme sanitarie non si svolgeranno né la processione né la fiera.

Mercoledì prossimo 24 giugno la basilica di san Giovanni Battista a Finalmarina celebra il proprio patrono. Alle 17.30 rosario e preghiera a san Giovanni, alle 18 messa con esposizione delle reliquie del santo alla venerazione dei fedeli.

Anche martedì 23 alle 17.30 recita del Rosario e alle 18 messa. Lunedì 29 giugno, sempre a Finalmarina, si celebra san Pietro patrono dei pescatori, la cui statua, a partire dalle 15, verrà collocata all’ingresso della basilica di san Giovanni per la venerazione dei fedeli (la chiesa rimarrà aperta fino alle 22). Alle 17 il parroco don Giuseppe Militello procederà alla benedizione del mare presso le spiagge del Rione Bianchi e a seguire del Rione Neri; alle 18 messa in basilica. In osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Coronavirus la processione non si svolgerà.

Sabato prossimo 27 giugno la confraternita dei santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla celebra il Precursore con la messa alle 17 in oratorio, in via Guidobono a Savona. Verrà riservato un posto per ogni confraternita di Savona Centro.

Domenica prossima 28 giugno la confraternita dei Santi Pietro e Caterina festeggia il compatrono con la messa alle 9.30 nella chiesa di sant’ Andrea in piazza dei Consoli a Savona.