San Filippo Neri, confermata la coppia Sportelli-Pellegrino alla guida della prima squadra

Albenga. Il presidente Alessandro Chirivì ed il direttore sportivo Giuseppe Zanardini, a nome del direttivo della San Filippo Neri Albenga, confermano nell’incarico di allenatori della prima squadra l’affiatata coppia formata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino anche per la stagione 2020/2021. I due mister saranno coadiuvati, come nella precedente stagione, da Matteo Ottonello, Davide Rotiroti e Giovanni Cardone.

Queste le parole del direttore sportivo “Beppe” Zanardini: “La società ha confermato gli allenatori della prima squadra anche per la prossima stagione, dandogli mandato per proseguire con il progetto avviato quattro anni fa. In questi mesi di sospensione forzata dell’attività causata dal Covid non siamo rimasti fermi ma abbiamo lavorato sui progetti per l’anno prossimo, puntando a migliorare il piazzamento delle ultime due stagioni della prima squadra e ad investire ancora di più nella collaborazione con la Sampdoria, società della quale siamo ufficialmente società satellite con la partecipazione al progetto Samp Next Generation dalla fine del 2019, e nella formazione tecnica che mensilmente la nostra società riceve dalla squadra professionistica alla quale siamo affiliati”.

Così commentano l’incarico per la quarta stagione, all’unisono, i due mister giallorossi: “Siamo contenti di avere di nuovo la possibilità di provare a portare la signora in giallorosso in una categoria superiore a quella attuale, promozione che crediamo la società meriti per tutti gli sforzi fatti anche a livello giovanile per far crescere un settore sempre più florido in termini di qualità e quantità”.

“Purtroppo l’emergenza sanitaria – continua Alessandro Sportelli – ha interrotto un campionato che ci stava vedendo protagonisti assieme alle tre imperiesi, ed appunto per questo, vista l’intesa creatasi dentro e fuori dal campo, l’ossatura della squadra è già stata riconfermata e verranno fatti solamente due o tre acquisti mirati e di qualità per rinforzare ulteriormente una rosa già competitiva”.

“Ringraziamo ancora la nostra società per la fiducia che nutre nei nostri confronti e promettiamo come di consueto il massimo impegno per raggiungere il nostro sogno” conclude Giuseppe Pellegrino.

“La prima squadra lavorerà in stretta sinergia con la Juniores, alla cui guida è stato confermato Rossano Porcella, e non mancheranno le occasioni per i ragazzi del vivaio giallorosso di assaporare la gioia della convocazione in prima squadra e dell’esordio nel calcio degli adulti, come già nelle scorse stagioni è avvenuto per molti dei nostri giovani calciatori” chiosa l’avvocato Alessandro Chirivì, presidente della San Filippo Neri Albenga.