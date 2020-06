Ripulisce la spiaggia, getta i rifiuti senza differenziare e danneggia i bidoni: bagnino multato di 500 euro

Alassio. Accanto ai controlli per l’ordine pubblico e la normativa anticontagio, la Polizia Municipale di Alassio, prosegue anche l’attività sul controllo del corretto conferimento dei rifiuti e lo scorso weekend in coincidenza con il primo grande esodo turistico estivo, ha coinciso anche con alcuni danneggiamenti subito ricondotti ai responsabili.

Sono stati infatti due i soggetti sanzionati dalle pattuglie operative sul territorio: il primo è un bagnino della zona a ponente della città che, dopo aver ripulito l’arenile da pietre, bottiglie e detriti vari, ha pensato di riempire i bidoni siti nelle vicinanze, peraltro danneggiandoli, e senza dunque rispettare la disciplina di corretto conferimento e di raccolta differenziata. Per l’uomo, 37enne, è stata emessa una sanzione amministrativa fino a 500 euro e probabilmente gli verranno addebitati i danni commessi al cassonetto da parte della ditta che gestisce la raccolta rifiuti in città.

Analoga sanzione è stata comminata, nella tarda mattinata di domenica, ad un alassino di 59 anni che, nella batteria di cassonetti siti in viale Hanbury, ha gettato latte vuote di pittura e sacchi di cemento e detriti di lavorazioni edilizie.

“Devo ringraziare, attraverso il comandante Parrella, tutti i suoi agenti operativi sul territorio – commenta Giacomo Battaglia, Assessore all’Ambiente del Comune di Alassio – perchè da sempre non ha fatto mai mancare il suo supporto all’attività del settore ambiente, impegnato nella gestione e trasformazione del servizio di raccolta differenziata”

“I controlli proseguiranno tutta l’estate – aggiunge il vicesindaco Angelo Galtieri – a 360°. Mai come quest’anno le incombenze della Polizia Municipale sono state tanto pressanti e sono lieto che si sia potuto aggiungere nuove forze al settore. La settimana scorsa si è infatti concluso il concorso per il reclutamento di ulteriori due agenti a tempo determinato di polizia municipale di Alassio”.

“Dal primo luglio, pertanto, l’organico verrà ulteriormente rafforzato per fronteggiare le numerose contingenze estive. Verranno dunque predisposte le pattuglie balneari volte al controllo degli arenili (soprattutto le spiagge libere per le norme anticovid) ed al contrasto del commercio abusivo, mentre saranno rafforzati anche i controlli nel centro storico per il rispetto del regolamento di polizia urbana volto alla tutela del decoro urbano”, conclude Galtieri.