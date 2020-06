Ripartenza lavori nodo ferroviario, Fillea Cgil: “Una grande notizia per Genova e la Liguria”

Genova. La firma del contratto tra Rete Ferroviaria Italia e il Consorzio Cociv per la ripartenza dei lavori del nodo ferroviario genovese rappresenta per Federico Pezzoli, segretario generale di Fillea Cgil Genova e Liguria, “una grande notizia per l’intera comunità della città e della regione e pone fine ad uno stallo che si trascinava da troppo tempo e su cui siamo intervenuti diverse volte”.

L’opera in questione, accessoria al Terzo Valico dei Giovi, è fondamentale per dare nuovi impulsi ai traffici commerciali su ferro e potenziare la mobilità cittadina. Con la clausola sociale le maestranze che già operavano con il consorzio Fergen prima e con impresa Astaldi poi, e la cui cassa integrazione era ormai in scadenza, potranno riprendere la propria attività lavorativa.

“Notevoli saranno le ricadute occupazionali per un territorio che necessita come il pane di nuove opportunità lavorative – prosegue Pezzoli – Il settore delle costruzioni ha pagato un duro prezzo durante gli anni della grande crisi, acuito dagli effetti della pandemia vedendo dimezzata la propria forza lavoro. Tuttavia la realizzazione delle infrastrutture, la tutela idrogeologica del territorio, gli investimenti pubblici sulla rigenerazione urbana e adesso la defiscalizzazione del 110% in edilizia rappresentano una straordinaria opportunità che dovremo essere in grado di cogliere”.

“Una sfida per le istituzioni, le committenze, associazioni datoriali e sindacali che, se vinta, riporterà il settore delle costruzioni ad essere quella locomotiva capace di trascinare l’economia, produrre Pil e, come diceva Filippo Turati nella sua canzone di un secolo fa, l”Inno dei lavoratori’, portarci al cosiddetto ‘riscatto del lavoro'”.