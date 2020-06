Savona. Dopo un periodo di stop dovuto ai molteplici impegni e alle difficoltà degli ultimi mesi i Giovani per la Scienza fanno ripartire online il progetto “Da Savona a Rotterdam”. L’iniziativa consiste, come tutti i progetti dell’associazione, nel condividere delle esperienze formative: nello specifico caso sono i soci più grandi che raccontano le loro esperienze nel mondo del lavoro ai ragazzi più giovani che ancora stanno seguendo il loro percorso di formazione.

L’ingegnere Alice Giuliano di Ansaldo Energia, socia dei Giovani per la Scienza dal 2013, terrà due lezioni dal titolo “Processi produttivi dell’acciaio e dei componenti della Turbina a Gas”, in cui illustrerà tutta la filiera produttiva delle acciaierie, fino alla realizzazione di alcuni componenti fini come le pale turbina, le pale compressore e i grandi forgiati.

Giuliano è Technical buyer dal dicembre 2019 presso Ansaldo Energia, dove si occupa della selezione e gestione dei fornitori di componenti per le turbine a gas assemblate e realizzate in Ansaldo. Precedentemente ricopriva il ruolo di Supplier Engineer nell’ente di Ricerca e Sviluppo, dove gestiva, insieme all’ente Qualità, il processo di qualifica dei processi produttivi e dei componenti presso i fornitori in Italia e all’estero.

La formazione universitaria di Alice si è svolta prevalentemente nell’ateneo genovese, con un breve intermezzo Erasmus alla Universidad Politecnica di Valencia. Nel 2014 si laurea in Ingegneria Chimica e appena laureata vince la borsa di Dottorato in Scienze e Tecnologie della Chimica e dei Materiali, che svolge nei laboratori di Elettrochimica di Ingegneria a Genova e presso il CNRS-ICMCB di Bordeaux in Francia, ottenendo nel 2017 il titolo PhD cum laude con una tesi sullo sviluppo di materiali ceramici per celle a combustibile ad ossidi solidi.

Grazie all’esperienza maturata sui dispositivi di produzione di energia durante il dottorato di ricerca, partecipando a congressi internazionali e pubblicando articoli su diverse riviste scientifiche, nel 2017 entra a far parte di Ansaldo Energia.