Riconoscimenti internazionali per il liceo musicale di Albenga, Ciangherotti: “Che orgoglio”

Albenga. Due premi internazionali sono stati ottenuti dagli alunni delle classi prima e seconda del liceo musicale di Albenga. E grande soddisfazione è stata espressa da Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale.

“Sono molto contento, – ha dichiarato l’amministratore forzista, – che il Liceo Musicale di Albenga abbia ricevuto, in pochi giorni, due importanti premi internazionali. Gli alunni premiati fanno parte delle classi prima e seconda del Liceo Musicale che, come assessore provinciale, comunale e semplice consigliere, mi sono battuto per vedere istituito ad Albenga e che oggi, grazie a al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, è diventato un indirizzo scolastico fondamentale nell’offerta formativa dell’albenganese”.

“È il primo concorso a cui l’ensemble vocale partecipa e visti i risultati devo dire solo Bravi!. La particolarità è che l’ensemble non è costituito solo da cantanti, ma nel gruppo vocale sono confluiti anche strumentisti affascinati dalla pratica vocale coordinata dal Prof. Michele Perrella. I brani proposti, composti dal compositore molisano Marco Columbro, sono Ave Maria ed Ubi Caritas, a 3 voci dispari a cappella”.

“Al di là dei tecnicismi, però, sono molto contento del risultato che dimostra come, ancora una volta, lavorare per il bene del territorio dia enormi soddisfazioni morali. E pensare che c’era chi sosteneva l’inutilità del Liceo Musicale. Bravi ragazzi, e bravi i docenti. Una menzione va al prof.Marco Reghezza vincitore del 3° premio al concorso di composizione indetto dal Conservatorio di Vienna. Continuate così”, ha concluso Ciangherotti.