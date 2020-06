Riaprono i confini, da Andora a Pietra il saluto di Confcommercio: “Turisti benvenuti”

Provincia. “Un saluto di inizio stagione a tutte le imprese e turisti che si accingono con determinata prudenza ad affrontare la stagione estiva”.

A rivolgerlo a ospiti e attività è stata Confcommercio Ponente che, attraverso le sue sezioni del savonese, ha voluto rivolgere un messaggio di benvenuto, “auspicando un graduale recupero di serenità sociale e con un appello alla responsabilità individuale di tutti nell’affrontare questa nuova e delicata fase”.

“Tanto il lavoro svolto da tutti con enormi sacrifici, il fare è ancora molto. Distanziamoci dalla paura con prudenza ma con la tenacia di traguardare al futuro, insieme sarà più facile”, il messaggio della sezione di Albenga.

A fare eco, quello della sezione alassina: “Encomiabile l’attenzione con cui il territorio ha risposto all’emergenza sanitaria. Tutte le categorie in maniera unitaria hanno predisposto gli strumenti per poter offrire la città in maniera sicura e viva. Alassio torna a dare il benvenuto ai propri ospiti”.

“Siamo pronti ad accogliere in sicurezza e con professionalità tutti i turisti che ora potranno ritornare a frequentare il nostro paese, fiduciosi di un graduale ma costante miglioramento per tutti”, hanno fatto sapere da Laigueglia.

Mentre da Andora hanno affermato: “Turisti, siete i benvenuti: abbiamo fatto e faremo di tutto perché la vostra vacanza sia la più sicura possibile, indimenticabile e serena. Ciò richiede il rispetto di tutti alle normative anti Covid”.

Quindi Ceriale: “Si riparte. Pronti ad aprire la stagione turistica con entusiasmo e sicurezza. Insieme noi e voi. Dopo una primavera da dimenticare un’estate da ricordare”.

E Loano: “È finalmente giunta l’ora della ripartenza, fiduciosi che tutte le attività possano lavorare in modo sereno e i turisti lo spirito giusto di vacanza; con l’augurio che l’attenzione per le norme anti covid siano sempre una priorità”.

A chiudere il “tour virtuale” tra le sezioni di Confcommercio Ponente, quella di Pietra Ligure: “La città è pronta, si è lavorato per la sicurezza e l’accoglienza, il flusso del turismo per la nostra città è atteso con la prudenza necessaria a garantire serenità”.