Liguria. Resta il distanziamento di un metro tra gli alunni, inoltre sono previste Conferenze dei Servizi con gli enti locali per analizzare le criticità sul territorio e recepire le istanze delle scuole su spazi, arredi, edilizia e trovare le soluzioni: queste le principali linee guida sulla riapertura delle scuole emerse dalla conferenza Stato-Regioni, con lo stesso ministro Azzolina che ha ribadito la necessità di un miliardo di euro per far fronte alle misure da adottare per lezioni e didattica in tutta sicurezza.

Il rientro a scuola sarà il 14 settembre, in tutta Italia: la data ora è ufficiale, con l’ombra del voto per le elezioni regionali fissate al prossimo 21 settembre. Anche per questo, e per la necessità di prolungare la stagione turistica, il giorno di inizio delle lezioni era stato contestato da alcuni governatori di Regione.

Quanto all’obbligo delle mascherne, per gli alunni e per gli insegnanti all’interno dell’aula, e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni, si deciderà in considerazione del mutato quadro epidemiologico.

Sul fronte della sicurezza sanitaria screening e test a campione per i professori, studenti e tutti gli operatori della scuola.

E’ stato ribadito un pacchetto di risorse adeguate per realizzare le soluzioni organizzative e didattiche previste dal Piano, oltre ad un aumento netto di organico docente e Ata: per il savonese si è parlato di almeno un 20% in più rispetto alla pianta organica attuale, con la necessità di procedere ad una stabilizzazione dei precari.

Nel documento è previsto anche il cosiddetto “cruscotto informatico”, cioè un software sul quale è possibile fare le simulazioni del layout delle classi e capire quali sono quelle che si possono usare e quelle no, fermo restando la soluzione mista tra turni, orari scaglionati e altri accorgimenti sulla base dei singoli istituti. L’ipotesi del sabato è stata invece stralciata, facendo riferimento ad una rimodulazione settimanale dell’orario scolastio.

Quanto alla didattica a distanza rimane soluzione estrema per gli studenti delle scuole superiori: prevista anche la figura del “medico competente”, cioè di una figura individuata con la Asl da chiamare in caso di bisogno.