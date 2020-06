Riapertura Cup, Viale: “Dopo i disagi di ieri, oggi situazione in miglioramento”

Liguria. “Situazione del CUP in miglioramento oggi, dopo i disagi di ieri dovuti al sovraccarico di chiamate per l’apertura, per la prima volta dopo un lockdown di tre mesi, del CUP, il centro unico di prenotazioni. Quest’oggi, nonostante l’alto numero di chiamate non abbiamo registrato situazioni difficili”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale al termine della seconda giornata di riapertura del CUP.

“Abbiamo potenziato il call center fino a 100 operatori – ha spiegato – e esteso l’orario di prenotazione dalle 8 alle 18. Inoltre abbiamo confermato l’apertura straordinaria domani nonostante sia festa e sabato 27 giugno dalle 8 alle 13, tenendo conto che le prenotazioni brevi e urgenti sono state sempre garantite anche in questi tre mesi e le prestazioni oggetto delle chiamate di questi due giorni sono le differite e le programmate. Pertanto ringraziamo per la collaborazione i farmacisti e i medici di medicina generale, ricordando che le prenotazioni si possono fare attraverso il numero verde 800 098543 e la rete delle farmacie e dei medici di famiglia”.

Oggi fino alle 15.30 sono state 35.260 le chiamate al CUP, con 6.637 prenotazioni effettuate attraverso il call center e la rete delle farmacie e degli studi dei medici di medicina generale di cui 925 prenotazioni per effettuare prelievi, con un tempo di attesa medio per parlare con un operatore di 219 secondi.