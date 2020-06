Riaperto il servizio CUP, Viale: “In Liguria 1000 telefonate nella prima mezz’ora”

Liguria. “Nella prima mezz’ora 1000 telefonate: così è ripresa oggi l’attività del servizio CUP in Liguria”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità e vicepresidente della Regione Sonia Viale.

“Abbiamo potenziato le postazioni con 100 operatori ma le linee sono sovraccariche – ha spiegato Viale – Pertanto al momento per le prestazioni U e B è sempre consigliabile prenotare attraverso il medico. Almeno finché il carico sarà così pesante”.

Si ricorda che per le prenotazioni i canali disponibili sono il call center al numero 800 098 543 (da lunedì a venerdì in orario 8 – 18), gli studi dei medici di medicina generale e le farmacie. Il call center sarà aperto in modalità straordinaria anche sabato 27 giugno dalle 8 alle 13.