Pietra Ligure. Venerdì scorso sono terminati i lavori d’installazione dei nuovi canestri del Pala Ghirardi di viale della Repubblica e del campetto all’aperto “Gino Montorio” di via San Francesco.

Nel campo indoor del Palazzetto dello Sport sono stati posizionati due canestri realizzati in acciaio e con tabelloni in cristallo temperato. La struttura, creata ad hoc in relazione all’ubicazione, è richiudibile a “libro” per permettere l’utilizzo dello spazio del campo completamente libero da ingombri, quando non utilizzato e polifunzionale sia per il basket che per il minibasket. Nel campetto all’aperto di via San Francesco sono stati posizionati, invece, due canestri da playground.

“Con un intervento atteso da tempo, abbiamo sostituito sia i canestri del campo da basket del Palazzetto dello Sport che quelli del playground di Via San Francesco per garantire alla nostra comunità impianti sportivi adeguati e condizioni di utilizzo in piena sicurezza – esordiscono il vice sindaco di Pietra Ligure e assessore allo sport Daniele Rembado e la presidente del Consiglio comunale Michela Vignone – Quelle che abbiamo installato, per una spesa complessiva di circa 20mila euro, sono attrezzature nuove e realizzate secondo le specifiche norme tecniche del settore”.

“Il campo indoor del Pala Ghirardi, inoltre, verrà omologato e, per la prossima stagione, sarà a disposizione della cittadinanza e delle associazioni sportive completamente rinnovato. In più, in ottemperanza alle ultime normative anticovid che raccomandano di svolgere attività sportiva all’aria aperta, abbiamo deciso di intervenire anche sul campetto all’aperto “Gino Montorio”, dotandolo di un nuovo impianto canestri in modo da renderlo maggiormente adeguato alla pratica sportiva – proseguono Rembado e Vignone – La sicurezza e la qualità degli impianti sportivi è una priorità della nostra amministrazione e dare la possibilità alla nostra comunità di usufruire di spazi idonei dove fare sport è una nostra azione programmatica che stiamo portando avanti con continuità e attenzione come dimostrano la rigenerazione dei campetti da calcio di via Nazario Sauro appena conclusa e la riqualificazione del manto erboso dello Stadio comunale “Giacomo Devincenzi” attualmente in corso” concludono il vice sindaco e assessore e la presidente del Consiglio comunale pietrese.