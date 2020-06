Regione, Salvatore (ilBuonsenso): “Berrino abbandona gli autoferrotranvieri, la colpa è sempre di altri”

Regione. “Sin dal periodo della quarantena per l’emergenza Covid-19 gli autoferrotranvieri liguri hanno chiesto alla Regione di essere dotati di una serie di protezioni contro il virus per garantire la propria salute e delle proprie famiglie. Nessuna risposta nemmeno dopo che hanno richiesto tamponi ed esami sierologici per scongiurare possibili contagi”. La critica giunge da Alice Salvatore, presidente del movimento ilBuonsenso.

“Ma allora dove sta la Regione? Dove stanno gli assessori quando i cittadini, i lavoratori hanno veramente bisogno di loro? Oggi durante il Consiglio regionale del martedì ognuno se n’è lavato le mani – polemizza Salvatore – ‘Non è compito mio’, ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Giovanni Berrino: e di chi?”.

“La bigliettazione elettronica, che era stata promessa ai lavoratori, è ferma – continua l’esponente politica – Berrino dice che la colpa è di chi tramite le vie legali chiedeva modifiche o impugnava alcune decisioni, cosa però perfettamente legale e lecita per chi vuole proporre modifiche. Anche fosse, in diversi anni, il progetto poteva e doveva arrivare ad un punto. Probabilmente chi va alle vie legali lo fa perché non viene ascoltato per niente e forse ci sono imprecisioni e sviste nei bandi della Regione, altrimenti non sarebbe possibile trovare tanti appigli per i ricorsi”.

“In breve, l’amara verità è questa: quando bisogna fare controlli sui lavoratori la Regione risponde che non è compito suo, quando bisogna dare soldi alle famiglie colpite dalla grave emergenza sanitaria la Regione risponde che è compito del Governo di Roma, quando bisogna fornire dei tamponi agli autoferrotranvieri l’assessore con delega ai Trasporti e al Lavoro risponde che non dipende da lui – conclude Alice Salvatore – Ci troviamo in una situazione assurda: gli assessori scappano dalle loro responsabilità, danno la colpa ad altri o non rispondono nemmeno. Dopo mesi dall’emergenza coronavirus la maggioranza non sa ancora che fare e rinnega i suoi stessi progetti”.