Regione, prorogato termine rendicontazione dei contributi alle unioni dei Comuni

Liguria. Prorogato al 31 agosto prossimo il termine per la rendicontazione dei contributi pubblici 2018 concessi alle unioni di Comuni. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Entroterra Stefano Mai.

“I Comuni che hanno in essere una unione hanno la possibilità di ottenere contributi pubblici per la gestione delle funzioni o dei servizi attivati – spiega Mai – Il loro utilizzo deve essere rendicontato e presentato alla Regione Liguria. Per le erogazioni del 2018 la prima scadenza era prevista il 31 dicembre 2019. A suo tempo l’abbiamo prorogata al 31 marzo 2020. Successivamente, viste le disposizioni nazionali conseguenti alla pandemia di Covid-19, la scadenza sarebbe stata prevista per il 22 giugno”

“Oggi, accogliendo anche una richiesta di ANCI Liguria, l’abbiamo portata al 31 agosto, in modo da aiutare il più possibile gli uffici comunali che in questo periodo sono già molto impegnati su tutti i fronti per il post lockdown”, conclude.