Regionali, Salvatore (Il Buonsenso): “Renzi e Paita impongono Massardo. M5S si inchina”

Liguria. “Come tutti i liguri stanno leggendo, il candidato del carrozzone tra il MoVimento 5 Stelle ‘poltronaro’ e il PD Ligure ‘cementificatore’, sarà Aristide Massardo. Ovviamente rispettiamo Massardo, come persona e professionista, ma lo riteniamo completamente inadatto al ruolo, e oltretutto indicato da Renzi e dalla Paita”.

Ad affermarlo, in vista della elezioni regionali, è il presidente de “Il Buonsenso” Alice Salvatore, che ha proseguito: “Sono state raggiunte e superate le più sfrenate immaginazioni fantascientifiche. Se anche solo quattro o cinque anni fa un attivista grillino avesse dovuto commentare un’alleanza con il PD, questa gli sarebbe sembrata strana come un compromesso tra Berlinguer e Almirante, Partito Comunista e Movimento Sociale”.

“Quello che era il MoVimento 5 Stelle combatteva le politiche cementificatrici di Burlando e di Paita, e ora non solo fa un accordo con questi personaggi, ma arriva ad asservirsi addirittura ai dictat del rignanese Matteo Renzi e di Raffaella Paita. Quando alcuni esponenti del Movimento sostengono che l’alleanza serve per ‘fare le cose’, gli ricordiamo l’abolizione dei vitalizi e la revoca delle concessioni ai Benetton, che rimangono entrambi fermamente intatti al loro posto, mentre stanno massacrando i liguri”.

“La Liguria ha bisogno di un vento nuovo e di idee diverse dal Partito Unico destra/sinistra. Da una parte abbiamo la controfigura di Berlusconi e dall’altra la rivincita della Paita. Per questo in tanti ci siamo mossi per creare ilBuonsenso, per rendere giustizia a tutti gli anni di distruzione che la Liguria ha dovuto sopportare sotto il Partito Unico e far finalmente rialzare la testa ai liguri. La Liguria non deve essere governata né da milanesi né da toscani, ma dai liguri stessi”, ha concluso Salvatore.