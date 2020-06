Regionali Liguria, Spagnoletti (Per Savona 2021) scrive a Orlando e Farello: “Unico candidato possibile è Sansa”

Savona. “Cari compagni, ricomponetevi e rientrate in voi stessi. Io posso solo scongiurarvi e supplicarvi almeno di avere un capitano e una squadra in grado di scendere in campo e di giocare il derby senza far ridere tribune, distinti e curve. Vi supplico di rientrare negli spogliatoi e di uscirne avendo convenuto che l’unico candidato competitivo con Toti è Ferruccio Sansa”. Con queste parole Bruno Spagnoletti, presidente dell’Associazione Laboratorio “Per Savona 2021”, si rivolge a Andrea Orlando (vice segretario nazionale Pd) e Simone Farello (segretario regionale ligure del Pd) in una lettera aperta in cui sostiene la candidatura di Ferruccio Sansa a presidente della Regione Liguria.

“Pensavo (ma evidentemente mi sbagliavo) che avessimo messo definitivamente alle spalle contenuti, contenitori e referenti che ci avevano portato (cinque anni fa) a subire la debole e divisiva candidatura di Raffaella Paita a presidente della Liguria – scrive – e la tela filata da uomini e protagonisti, pur competenti e capaci, ma che avevano da tempo esaurito la funzione innovativa da un lato e, dall’altro, venivano visti dalla società civile ligure come espressione del passato e collante del vecchio e logoro sistema di potere. Il combinato disposto di questi nostri errori di corretta decodificazione dei segnali di discontinuità che venivano dagli elettori liguri, ci hanno spinto a sottovalutare la idiosincrasia verso i registi della operazione di potere che informava la candidatura di Lella e a regalare la Regione Liguria a Giovanni Toti e al centrodestra”.

“La vera e unica motivazione che mi ha spinto a scriverVi questa mia lettera aperta – prosegue Spagnoletti – è la mia grande delusione e la mia seria preoccupazione (almeno a leggere i media) che la dialettica corretta all’interno del Pd ligure stia di nuovo contestualizzando gli stessi errori imperdonabili del 2015 e sia foriero delle stesse sciagure, riconsegnando la Regione a Toti, Rixi e al centrodestra, senza neppure provare a lottare per riprendere il Governo della Regione. Ora, come dicono quelli che sanno, se sbagliare è umano, perseverare sarebbe quanto meno diabolico”.

“Caro Andrea e caro Simone – insiste – io mi chiedo e vi chiedo quale sia il senso, quale sia la modalità rituale, quale sia il fine e quale sacro fuoco vi spinga a far scaturire dal cilindro del prestigiatore nomi e competenze impresentabili. Ma vi rendete conto? I liguri non sono né stupidi né servi sciocchi e, tantomeno, hanno foglie di Pigato negli occhi. Sanno benissimo non solo chi sia uno dei Professori e il ruolo che ha giocato in derby decisivi (come il Maestrale e la lottizzazione multipla di posti a sedere nei diversi consigli di amministrazione), ma anche chi sia il vero regista occulto, la vera mano di velluto del grande manovratore e il deus ex machina che, sia pur da ‘retired’, continua ad avere l’egemonia sulle scelte strategiche del Pd ligure. Cari compagni cosi non va proprio – tuona il presidente di Per Savona 2021 – Di questo passo andiamo diretti nel baratro della seconda sconfitta regionale, quasi a prescindere dalla evoluzione della intesa programmatica e della alleanza politica con il M5S”.

Per Spagnoletti, insomma, Sansa è l’unico nome in grado di competere con Toti e il centrodestra: “Ha tutte le carte in regola per scedere in campo e provare a vincere. E’ un esponente della società civile che ben conosce la Liguria. Può riavvicinare al voto le persone che si sono allontanate e convincere della validità della nostra proposta politica di fronte ampio di coloro che vogliono un’alternativa netta rispetto al governo di Toti. Il mio voto e la mia voce sono disponibili solo per una siffatta scelta, e non fungibili per altre eventuali opzioni che mi troverebbero schierato in direzione ostinata e contraria”.