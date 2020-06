Regionali Liguria, rush finale per la candidatura di Sansa: Pd e M5S attendono l’ok della base

Liguria. Dopo mesi e settimane di trattative, tra dubbi e mal di pancia, è ormai in dirittura d’arrivo il nome di Ferruccio Sansa come candidato anti-Toti della coalizione di centrosinistra allargata al M5S. Manca solo il via libera della base dei rispettivi partiti per l’annuncio ufficiale e dare il via alla campagna elettorale per le regionali in Liguria.

Andrea Orlando, il vicesegretario del partito, spezzino, e che ieri sera a Roma, insieme al reggente nazionale del M5S Vito Crimi, tenendo sempre a galla il nome di Sansa, ha raddrizzato la barra dell’alleanza proprio mentre questa si stava spaccando sull’impossibilità di convergere su un unico nome. “L’alleanza è consolidata” è il messaggio che vari attori della riunione fiume di ieri hanno inviato a chi chiedeva informazioni, come se – appunto – fosse l’unico che messaggio “ufficiale” da dover inviare all’esterno.

Il giornalista del Fatto Quotidiano è favorito – così è emerso dopo una notte di confronto tra esponenti locali di campo progressista e pentastellati e esponenti nazionali – ma non ancora incoronato. E se Ariel Dello Strologo (troppo dem) e Aristide Massardo (troppo eterodosso) sembrano essere fuori gioco, non è escluso che spunti un quarto nome.

Oggi sono previste due riunioni, una del Pd ma una anche del M5S (nonostante questa opzione sia quella “preferita” dai grillini) per capire se il nome di Sansa sarà accettabile, digeribile, sostenibile, spendibile in una campagna elettorale “assurda” – pochi mesi, pochi soldi a disposizione, poche piazze viste le restrizioni Covid – ma che proprio per questo ha necessità di iniziare.

Una campagna che, se Sansa dovesse essere il candidato rischia di infognarsi ancora prima di iniziare su temi spinosi come gronda, terzo valico, infrastrutture ma che, di contro, possiede già la rampa di lancio di 1500 persone (area civica, ambientalista, associazionismo e sinistra alternativa al Pd) che si sono dette pronte a un endorsement.

Inoltre Ferruccio Sansa, in queste settimane attraverso il blog Liguri Tutti, che cura insieme al giornalista di Repubblica Marco Preve, ha già iniziato a scaldare i motori con alcuni articoli sui numeri “scarsi” dell’economia in Liguria e su quello che viene descritto come un disastro della sanità pubblica, anche alla luce dell’emergenza Coronavirus. Due temi che, da oggi a settembre, potrebbero fare la differenza.