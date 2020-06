Regionali Liguria, i Verdi scrivono a Zingaretti: “Solo Sansa può battere Toti”

Caro Zingaretti,

ti scriviamo perché molto preoccupati della situazione che si è venuta a creare in Liguria relativamente alla mancata individuazione, sino ad oggi, del candidato alla presidenza della regione e per l’assenza di rapporti tra la federazione dei Verdi e il Partito democratico, nonostante nostre diverse sollecitazioni.

Come sicuramente saprai alle prossime elezioni i Verdi stanno lavorando per rafforzare la coalizione di centro sinistra in tutte le regioni dove si andrà a votare, analogo sforzo stiamo facendo in Liguria, ma a tutti gli incontri per valutare la situazione ligure che si sono svolti a livello nazionale tra PD, M5S e sinistra, siamo stati esclusi.

Per noi Verdi la candidatura civica di Ferruccio Sansa è quella, anche i sondaggi lo confermano, che può essere fortemente competitiva per battere la destra rappresentata dal presidente della Liguria Toti.

La domanda che ti facciamo è la seguente: perché consegnare la Liguria al centro destra rinunciando a tenere coesa la coalizione e consegnando a Salvini una vittoria politica?

La Liguria è una regione fortemente provata dal dissesto idrogeologico e da provvedimenti gravemente lesivi dell’ambiente voluti dall’attuale giunta regionale a guida centro destra come ad esempio la riduzione dei parchi. Costruire un cambiamento è necessario e questo grave stallo nel prendere in Liguria una decisione coraggiosa e innovatrice aiuta la destra giorno dopo giorno.

Noi Verdi non abbiamo presentato candidati alternativi in altre regioni come ad esempio sta accadendo in Puglia, ma al partito democratico chiediamo solo due semplici cose:

1) c’è interesse da parte del PD ad ascoltare il nostro punto di vista?

2) in Liguria il Pd ritiene coinvolgerci per una valutazione politica sulla scelta del candidato?

Attendiamo una tua risposta affinché possiamo fare le nostre valutazioni. Speriamo questa volta di ricevere presto tue notizie.

Elena GRANDI Portavoce nazionale dei Verdi

Angelo BONELLI Coordinatore nazionale dei Verdi