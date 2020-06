Regionali 2020, Massardo rompe gli indugi e si candida a presidente con la sua lista civica

Liguria. Aristide Massardo, ex preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, primo a scendere in campo nell’agone per le elezioni regionali liguri e a mettersi a disposizione dei partiti che avessero voluto sfidare il presidente uscente Giovanni Toti, ha deciso che si candiderà, da solo, con la sua lista civica, “Oltre”.

In una lettera spiega il perché della decisione, maturata in un periodo particolarmente travagliato per il fronte anti-Toti, ancora in pieno stallo per la scelta del candidato. Le sue quotazioni, tuttavia, non sono mai state abbastanza alte. Ma Massardo non vuole gettare alle ortiche il lavoro di questi mesi né l’impegno di tanti sostenitori e collaboratori.