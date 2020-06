Rapina un giovane in treno minacciandolo di morte: arrestato

Finale Ligure. Era salito sul treno regionale Finale Ligure – Cogoleto A.Z., 28 enne di Udine, arrestato dopo aver minacciato di morte un giovane passeggero per poi rapinarlo del cellulare.

L’episodio si è verificato ieri sera durante il tragitto del convoglio ferroviario.

Sul posto le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Ge-Prà e Voltri, che hanno rintracciato e bloccato l’aggressore dopo aver ricevuto la descrizione dal giovane appena rapinato

Il 28enne, con precedenti, è stato perquisito trovato in possesso del telefonino: nei suoi confronti è scattato l’arresto per “rapina”. Il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario. L’arrestato, in mattinata, è stato processato con rito direttissimo.