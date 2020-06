Quiliano, unità in consiglio comunale nella lotta al Covid: ecco i provvedimenti adottati

Quiliano. Piena unità del Consiglio Comunale di Quiliano negli interventi finalizzati alla lotta contro il Coronavirus e a tutela dei cittadini e delle varie categorie produttive.

Nella seduta svoltasi in videoconferenza durante la serata di martedì 9 giugno, il Consiglio ha ratificato le delibere della Giunta Comunale relative al rinvio del termine di scadenza della tassa occupazione suolo pubblico e dell’imposta sulla pubblicità fino a tutto il 31 luglio 2020, nonché alla sospensione dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi e delle certificazioni in materia di commercio.

“Queste scelte sono state compiute in via d’urgenza dalla Giunta nella seduta del 28 aprile scorso, – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore alle finanze Tiziana Bruzzone, – per sostenere i cittadini del territorio comunale, nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nell’attuale contesto sanitario. Segnaliamo peraltro che, con la collaborazione puntuale degli uffici comunali, abbiamo immediatamente attivato l’opzione della gratuità della tassa per il suolo pubblico a beneficio dei bar, ristoranti e pizzerie, applicando integralmente le indicazioni tracciate dal legislatore con il dl 34/2020 – decreto Rilancio -.”

Decisioni, queste, che sono state condivise e approvate all’unanimità dai gruppi consiliari di maggioranza “Progetto Comune” e di minoranza “Quiliano Domani”. Inoltre, sempre con voto unanime, il Consiglio ha ratificato la variazione di bilancio in via d’urgenza approvata dalla Giunta il 19 maggio scorso, che prevede una serie di interventi per la spesa complessiva di circa 121mila euro.

“A seguito dell’approvazione del protocollo Covid per la sicurezza negli uffici comunali, nella biblioteca civica e nella farmacia, – dichiarano Isetta e Bruzzone, – e della condivisione con la rsu aziendale e le organizzazioni sindacali, prevediamo una serie di interventi strutturali, trasferimenti di uffici e una nuova organizzazione di accesso a tutela sia dei cittadini sia dei dipendenti. In particolare installeremo sia nel comune sia nella farmacia un impianto termoscanner con accesso condizionato. Abbiamo inoltre potenziato la spesa per l’avvio di uno sportello digitale rivolto agli utenti, nonché stanziato 25mila euro per lo smaltimento dei rifiuti dei soggetti in quarantena colpiti dal Covid 19”.