Psr e giovani agricoltori, l’assessore Mai: “Unica graduatoria”

Liguria. Il consigliere regionale Giovanni Barbagallo (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Mauro Righello e Sergio Rossetti in cui ha chiesto alla giunta di finanziare le domande dei giovani agricoltori portando a termine gli investimenti inseriti nel piano aziendale di sviluppo dopo la mancata assegnazione di fondi previsti dalla sottomisura 4.1 (Supporto agli investimenti nelle aziende agricole), nonostante fosse stato riconosciuto il premio di primo insediamento sulla base della sottomisura 6.1 (Aiuti all’avviamento di impresa per i giovani agricoltori).

Barbagallo ha rilevato che solo una domanda rispetto alla sottomisura 4.1 è risultata ammessa al finanziamento anche se molte delle 99 domande di sostegno, che avevano raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando, erano presentate da giovani agricoltori che avevano ottenuto il premio di primo insediamento della sottomisura 6.1.

L’assessore all’agricoltura Stefano Mai ha ricordato l’accordo con le associazioni di categoria per fare un’unica graduatoria in modo proprio da favorire i giovani che hanno già ottenuto il nulla osta finanziario per la sottomisura 6.1.