Provoca un incidente a Loano e fugge, rintracciato a Finale grazie alle telecamere

Loano/Finale. Provoca un incidente stradale a Loano dandosi alla fuga, rintracciato dalla Polizia Locale di Finale Ligure. Il movimentato episodio ha per protagonista un giovane che nel tardo pomeriggio del 12 giugno ha tamponato violentemente un’auto sulla via Aurelia a Loano, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti.

“Anziché fermarsi per prestare soccorso e assumersi la responsabilità del sinistro, il conducente si è dato alla fuga – racconta il Comando finalese – agevolata da una serie di manovre spericolate nel centro della cittadina rivierasca. La Polizia Locale di Loano, giunta sul luogo dell’incidente, ha ottenuto una descrizione sommaria del veicolo investitore, compresi alcuni caratteri della targa e la direzione di allontanamento dal luogo”.

Le informazioni sono state passate anche ai colleghi di Finale Ligure nella speranza di riuscire ad intercettare la macchina sospetta: e proprio gli agenti fidalesi, incrociando i dati ricevuti con le riprese delle telecamere poste all’ingresso del territorio comunale, hanno verificato il passaggio del veicolo e ricostruito la targa completa, ritrovando infine l’auto incidentata in un parcheggio periferico della città.

Poche ore dopo anche il conducente responsabile del sinistro è stato identificato e condotto presso gli uffici del Comando di Finale Ligure. La sua posizione è ora al vaglio della Polizia Locale di Finale e Loano, ma pare scontata la contestazione per omissione di soccorso, oltre ad altre gravi violazioni al Codice della strada.