Promozione: Gianni Berogno sarà il nuovo mister del Varazze

Varazze. Il nuovo allenatore del Varazze Don Bosco sarà Gianni Berogno. La decisione, ormai ufficiale, è stata anticipata ai microfoni di IvgSport dal dirigente Damonte.

I nerazzurri, nelle scorse tre stagioni, sono stati guidati da Luca Calcagno, prima in Prima Categoria e poi per due anni in Promozione, chiudendo l’ultimo campionato in terza posizione.

Gianni Berogno, classe 1983, ha allenato per otto stagioni consecutive lo Sciarborasca tra Terza, Seconda e Prima Categoria. Nello scorso campionato ha condotto l’Olimpic 1971 nel girone B di Prima Categoria.

Per mister Berogno, quindi, arriva la possibilità di mostrare il suo valore nella categoria superiore, la Promozione, nella stagione 2020/2021.