Progetto di comunicazione integrata per il Comune di Pietra Ligure: ecco il profilo Instagram

Da martedì 2 giugno è attivo il profilo Instagram del Comune di Pietra Ligure @comune_pietraligure che, affiancandosi ai canali social già esistenti @turismo.pietraligure, @ResPublicaGazzettinoDiPietraLigure, al canale YouTube “Comune di Pietra Ligure” e al nuovo portale web istituzionale www.comunepietraligure.it, integra e completa una strategia di comunicazione mirata a privilegiare il rapporto diretto con il cittadino e con il turista, nell’ottica di favorire un’azione sinergica nella promozione del territorio.

“Dopo la messa online, lunedì 1 giugno, del nuovo portale web istituzionale del Comune di Pietra Ligure, abbiamo deciso di inaugurare anche la pagina ufficiale su Instagram, scegliendo questo mezzo efficace e veloce per ampliare la possibilità di contatto con i nostri cittadini e con i turisti e focalizzando l’attenzione sul target giovanile, visto che oltre il 30% degli utenti di Instagram ha meno di 24 anni di età” commenta l’assessore all’innovazione tecnologica e smart city Marisa Pastorino.

“Il nuovo canale social informerà sull’attività istituzionale, aggiornerà su servizi e iniziative, segnalerà eventi e manifestazioni ma soprattutto, vista la peculiarità di questo mezzo basato sulla condivisione di immagini, promuoverà in maniera semplice e intuitiva la nostra cittadina e il nostro territorio e le sue eccellenze, valorizzandone le molte attrattive e bellezze, dal mare all’entroterra, dall’outdoor in tutte le sue sfumature al patrimonio artistico, dalla natura all’enogastronomia, dalla storia alle tradizioni, alle molte possibilità di divertimento, cercando di catturare l’interesse dei più giovani ed esportando il “brand” della nostra città il più lontano possibile – interviene il vicesindaco e assessore al turismo, sport e cultura Daniele Rembado.

“Sarà un modo più diretto, incisivo e “smart” per raccontare e far conoscere Pietra Ligure e un altro piccolo tassello per aiutare e favorire la ripartenza” conclude il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.