Premio Scuola Digitale, finalisti gli istituti Ferraris-Pancaldo di Savona e il comprensivo di Andora-Laigueglia

Provincia. Quest’anno il Premio Scuola Digitale, a cui partecipano otto istituti liguri di cui due della provincia savonese, verrà trasmesso in diretta su Youtube.

La seconda edizione del premio ligure, l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione tesa a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie (secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale) si terrà venerdì 5 giugno dalle 10 alle 12.30 sul canale “Streaming Liceti”.

Ci sono otto scuole in gara, due per ogni provincia ligure. Finalisti delle sfide provinciali, dopo la selezione di ben 101 progetti, avvenute negli scorsi mesi che hanno premiato le studentesse e gli studenti che hanno proposto o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, a Savona troviamo l’istituto Ferraris Pancaldo con il progetto “Cicerone” e ad Andora l’istituto comprensivo Andora-Laigueglia con il progetto “Le api e il miele di Andora”.

La fase regionale è curata e realizzata dalla Scuola-Polo regionale IISS F. LICETI di Rapallo che opera in stretta sinergia con il MI e con l’Ufficio scolastico regionale della Liguria e l’Equipe Formativa Territoriale Liguria e consiste nell’individuazione della scuola vincitrice che sarà candidata al Premio Nazionale sfidando le scuole delle altre regioni.

“IISS Liceti crede fortemente in questa iniziativa del Ministero dell’istruzione – dichiara Norbert Kunkler, preside del Liceti – poiché ha toccato con mano come il Premio Scuola Digitale abbia la capacità di mobilitare l’entusiasmo dei ragazzi e dei docenti, creando comunità, mettendo in relazione mondi spesso ancora lontani dalla scuola, quali l’innovazione, la ricerca e l’impresa, e facendo desiderare agli studenti l’incredibile gioia di essere protagonisti del mondo futuro, ciò che la scuola sempre deve proporsi”.

L’evento, della durata di un’ora e mezza, vedrà come presentatrice Barbara Gasperini – giornalista, autrice tv e blogger sui temi dell’innovazione tecnologica e del digitale – e ospiterà numerosi e interessanti interventi. In particolare, interverranno rappresentanti del Ministero dell’Istruzione (direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione); l’assessore alla scuola e alle politiche giovanili di Regione Liguria Ilaria Cavo; il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra; la responsabile del Progetto Scuola Digitale della Liguria Monica Cavallini; oltre al dirigente scolastico dell’IISS F. LICETI Norbert Kunkler.

In questi giorni tutte le regioni d’Italia, come la Liguria, stanno organizzando le proprie sfide interne: “Lavorare in team e realizzare insieme progetti di innovazione digitale è oggi più che mai importante per i nostri ragazzi. Questo premio è la dimostrazione di come la scuola sia andata avanti nonostante il lockdown e soprattutto grazie alle competenze digitali – dichiara Ilaria Cavo, assessore alla scuola e alle politiche giovanili di Regione Liguria – Il Premio Scuola Digitale è un’occasione per stimolare nei ragazzi quelle competenze che sono ormai fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo”.

“È bello vedere come sappiano stupirci con la loro padronanza delle nuove tecnologie, la creatività e lo spirito di squadra. Complimenti a tutti i partecipanti e in bocca al lupo ai vincitori per la prosecuzione della competizione: che la ripresa parta anche da qui, dall’entusiasmo, dal talento e dalle competenze dei giovani” conclude l’assessore.

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere a marzo a Palazzo Ducale ma l’emergenza Covid-19 ha reso necessario posticipare l’evento e renderlo del tutto digitale. L’edizione ligure vede comunque la partecipazione di Palazzo Ducale da dove verranno fatte alcune riprese video.

“Palazzo Ducale da sempre ha nelle scuole un interlocutore privilegiato e opera nel segno di una didattica innovativa e partecipativa di forte impronta interdisciplinare, in cui la dimensione del fare è funzionale ai processi di apprendimento” commenta Maria Fontana, responsabile dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale, che presiede la giuria che sarà poi composta da Paolo Bianchini, technologist researcher dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Giovanni Caruso, tecnologo dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR ed Emanuele Micheli, ingegnere e coordinatore della Scuola di Robotica.

Verrà anche intervistato l’astronauta suborbitale Hady Milani, e farà uno stacco musicale Santino Cardamone (ex X-Factor).

Le scuole saranno tutte connesse online e avranno 6 minuti di tempo ciascuna per presentare i propri progetti (3 minuti per mostrare il video che hanno preparato, 2 minuti per il pitch e 1 minuto per le domande della giuria).