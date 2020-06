Porti, Rixi (Lega): “Record storico negativo per Genova-Savona: governo intervenga sulle politiche del mare”

Liguria. “Il settore portuale è evidentemente stato abbandonato. Nonostante le sollecitazioni arrivate dal mondo dello shipping, ancora non si è mossa una foglia in termini di aiuti concreti e di visione a medio termine per la ripartenza di una delle principali industrie del Paese e che rappresenta una delle maggiori entrate per lo Stato”. Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale infrastrutture Edoardo Rixi.

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che rappresenta la prima realtà italiana per movimentazione merci e un impatto in termini di valore aggiunto da 5 miliardi di euro, ha chiuso il mese di maggio con un record storico negativo del -26% di traffici merci, -100% di croceristi. Eppure eravamo nella Fase 3, quella delle riaperture. Il combinato disposto tra lockdown e infrastrutture in tilt ha prodotto risultati disastrosi”.

“È ora che il governa intervenga per lo sblocco delle opere necessarie, a partire dalla Gronda, per non trovarci con il primo scalo del paese isolato tra pochi anni, a tutto beneficio dei competitor del Nord Europa”, conclude Rixi.