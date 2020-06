La scorsa settimana il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, accompagnato dai responsabili dell’ufficio tecnico del Comune, ha avuto un incontro con la Provincia sul tema Polo Scolastico, per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento statale di 10 milioni.

Afferma il sindaco: “I nostri uffici hanno continuato a lavorare, anche nella fase di lockdown, ad importati progetti per la nostra città, tra questi, nauralmente, quello del Polo Scolastico. Venerdì scorso abbiamo incontrato i funzionari della Provincia per un confronto su alcuni punti relativi, in particolare, alla fase di demolizione dell’ex caserma Tirinetto. La Provincia, infatti, ha già realizzato il progetto di demolizione il cui costo complessivo è di 2.165.000 euro. Verosimilmente il bando per l’affidamento di detto intervento sarà pronto entro l’anno e quindi i lavori dovrebbe iniziziare nel 2021”.

“Con la Provincia abbiamo affrontato anche alcune tematiche come quella del verde pubblico presente nell’area dell’ex Caserma concordando la conservazione di tutti quegli alberi che non si trovano sull’area di costruzione del Polo”.

“Questo è un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di questo importante progetto”. conclude il sindaco.

Si passerà quindi alla progettazione vera e propria del Polo Scolastico, infatti, questa, pur dovendo essere in linea con lo studio di fattibilità del concorso di idee con il quale si è ottenuto il finanziamento di 10 milioni, dovrà essere messo a gara.