Policlinico di Monza vince il ricorso al Tar per l’ospedale di Albenga, Tomatis: “Rivalutiamo la decisione di privatizzare”

Albenga. “Credo che questa potrebbe l’occasione giusta per rivalutare la questione anche alla luce di quanto emerso durante l’emergenza Covid”. Così il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, commenta la notizia relativa all’accoglimento del ricorso al Tar presentato dal Policlinico di Monza relativamente al bando per l’affidamento ai privati della gestione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

“L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi mesi, infatti, ha cambiato le condizioni della sanità in tutta Italia e dovremmo valutare le decisioni da prendere su questo delicato tema anche alla luce di quanto vissuto in questi difficilissimi mesi”-

“In ogni caso e qualunque decisione sarà presa il nostro ospedale non deve più essere trascurato o impoverito. Non possiamo permettere che, nelle more di ricorsi, bandi, assegnazioni il nostro ospedale rischi di morire”.