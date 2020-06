Podismo, sfida a distanza con la Corsa Self Time: Valerio Brignone e Cassandra Sprenger i più veloci nel prologo

Quiliano. Nell’attesa di poter tornare alla piena normalità, con lo svolgimento delle gare secondo le modalità consuete come prima dell’emergenza sanitaria, proseguono le iniziative a distanza.

Tra di esse, in provincia di Savona si segnala la Corsa Self Time, intitolata alla memoria di Giuseppe “Niculin” Beviacqua. Si tratta di un circuito di cinque tappe, da affrontare in percorsi lontani dal traffico veicolare. I partecipanti hanno quattordici giorni di tempo per correre ogni tappa. Al termine verrà stilata la graduatoria complessiva.

La prima prova, una sorta di prologo di 1,57 chilometri, si è svolta a Valleggia. Buona la partecipazione, con 93 podisti che si sono cimentati sul tragitto prestabilito.

Il più veloce di tutti è stato Valerio Brignone. Il campione di Millesimo ha coperto il percorso in 4’32”. Seconda posizione per Alessio Bozano in 4’52”, terza per Davide Ansaldo in 4’55”.

A seguire, quarto Alessandro Aonzo in 4’57”, quinto Lorenzo Parodi in 4’58”, sesto Mauro Faccio in 4’59”, settimo Bruno Guadagnini in 5’03”, ottavo Giovanni Pesce in 5’07”, nono Stefano Piazzo in 5’19”, decimo Gaetano Zaccariello in 5’24”, undicesimo Alessio De Martino in 5’25”, dodicesimo Pasquale De Martino in 5’28”, tredicesimo Leonardo Digilio in 5’28”, quattordicesimo Mauro Brignone in 5’33”, quindicesimo Stefano Pace in 5’34”.

Tra le 27 donne partecipanti successo di Cassandra Sprenger con il tempo di 5’41”. Seconda Giulia Magnaldi in 5’45”, terza Silvia Lammoglia in 6’18”, quarta Roberta Ambrosini in 6’19”, quinta Roberta Anselmo in 6’20”.

Da lunedì 15 giugno, fino al 28 giugno, è possibile correre la seconda tappa, di 5 chilometri, da Valleggia a Quiliano e ritorno.

Dal 29 giugno al 12 luglio si terrà la terza tappa, di 6 chilometri, il “Giro dei Frati” a Quiliano. Quarta tappa in salita, a Legino, di 1,57 chilometri, da svolgere tra il 13 e il 26 luglio. Infine, la prova conclusiva: una tappa di 6 chilometri a Legino, dal 27 luglio al 9 agosto.

La classifica:

Chiude, al 93° posto, Linda Giaretti che ha portato a termine la camminata con il tempo di 13’48”.